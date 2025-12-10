Who's Online
Dringend brede regering nodig

10 december 2025 | Geplaatst door: Redactie

Peter Stiekema

aat ik nou een hele tijd gedacht hebben dat D66 de verkiezingen van eind oktober heeft gewonnen. Maar na afgelopen weekeinde denk ik dat zulks eigenlijk de VVD van mevrouw Dilan Yesilgöz is. Zij trekt wel erg nadrukkelijk aan allerlei touwtjes. Daarnaast had ik gehoopt dat de vaderlandse politici eindelijk zouden hebben begrepen dat de achterkamertjespolitiek, die tot zoveel wantrouwen onder de kiezers heeft geleid, achterwege zou zijn gebleven. Maar niks hoor, de politici gaan gewoon weer op de oude voet verder.

Rob Jetten heeft zich wel erg gemakkelijk de kaas van het brood laten eten en zoekt nu naar samenwerking met de partij van de drie H’s (Halen, Hebben, Houden), de VVD dus. Dat wordt dan een minderheidskabinet, terwijl we eigenlijk al toe zijn aan een soortement oorlogskabinet. .

Zouden al die geleerden  in Den Haag nu nog niet hebben begrepen dat we zo snel mogelijk een regering met een brede  Kamermeerderheid moeten hebben omdat we eigenlijk al in oorlog zijn met Rusland?  Een regering die een grote steun van de Kamer geniet? Maar de VVD wil niet met GL/PvdA en die willen op hun beurt weer niet met Ja21 Dat kan ik dan wel weer begrijpen want die partij wil weer gewoon naar gas gaan boren in Groningen. Om over het niveau van deze partij maar verder te zwijgen. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Stap nu toch eindelijk over je eigen schaduw heen,  dame en heren politici en vervang zo snel mogelijk dat dubbel-demissionaire VVD/BBB kabinet  dat slechts de steun heeft van nog 26 Kamerleden (22 VVD en 4 BBB) . Dit kabinet wil nog steeds allerlei belangrijke beslissingen nemen,zag ik gisteren in het Vragenuurtje, zoals het nog voor Kerstmis openstellen van de nieuwe luchthaven in Lelystad, althans de besluitvorming hiertoe.  Vervang ze zo snel mogelijk, liefst voor de Kerstmis, en stel het landsbelang eindelijk eens boven het eigenbelang.

