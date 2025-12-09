Who's Online
Discriminatie niks nieuws

9 december 2025 | Geplaatst door: Redactie

ijn moeder was de dochter van een parlevinker (varende buurtsuper) op de Waal bij Nijmegen, mijn vader een Italiaanse immigrant, van beroep terrazzowerker, die sinds 1921 – met onderbreking voor militaire dienst in Italië –  in Nederland woonde en die in 1938 naturalisatie tot Nederlander had aangevraagd. Dat het daarvoor een ongunstig moment was leidde ertoe dat wij pas in juli 1956 het zo fel begeerde Nederlandse paspoort mochten aanvragen.

Geplaatst in Gastcolumns

