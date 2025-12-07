ls je nog een papieren krant in de bus krijgt, dan merk je toch pas echt dat je nog leeft. Zoals vanmorgen: normaal word ik op zaterdag om 04.40 uur voormiddag wakker van een geluid in de gang: de plof van de Volkskrant, verrijkt met het wekelijkse magazine, op de tegelvloer voor de brievenbus; ditmaal gebeurde het weer eens (zoals zelden) dat ik weliswaar wakker werd, maar niet van de plof maar van de urinale aandrang, dat kan natuurlijk ook, is heel goed voorstelbaar en geheel volgens wetten en regels.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest