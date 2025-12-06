Peter Stiekema

at Nederland nodig heeft is een zo rechts mogelijke regering. Dat vindt informateur Trump, die dit weekeinde door de koning benoemd gaat worden. De koning heeft immers prettige herinneringen aan Trumps verblijf ten paleize tijdens de NAVO-top en Koningin Maxima eigenlijk ook wel.

Dus Trump is de ideale formateur, zeker nu de Amerikaanse president officieel samenspant met Europees radicaal rechts om ‘de ziel en de geest van Europa’ te redden. En Buma er een zooitje van heeft gemaakt, natuurlijk met dank aan Dilan Yesilgöz (VVD) die haar opdrachten waarschijnlijk rechtstreeks uit Ankara krijgt.

U moet er zich dus maar op voorbereiden dat we een kabinet krijgen van VVD, PVV, FVD, Ja21, Denk en SGP (vanwege de christelijke waarden) en 50plus. Dat alles onder de inspirerende leiding van Geert Wilders. Mevrouw Faber staat al te trappelen om alle asielzoekers het land uit te jagen. Verstandige mensen, zoals u en ik, denken dan ‘Het zal toch niet waar zijn?’ maar Trumps wil is nu eenmaal ’s mans wet. In Duitsland moet zo snel mogelijk de Afd. aan de macht komen, en daar doet Donald ook erg zijn best voor. Reken er maar op dat we op Hitleriaanse toestanden kunnen rekenen, binnen een paar maanden. De eerste stadions zijn al afgehuurd, maar niet voor voetbalwedstrijden, als u begrijpt wat ik bedoel.

Natuurlijk zijn voorgaande gedachten ontsproten aan mijn lichtzinnige brein, maar de toekomst ziet er heel slecht uit. Zeker als mevrouw Yesilgöz weigert om met D66, CDA en GroenLinks/PvdA tot een werkbaar meerderheidskabinet te komen. Maar liever ten halve gekeerd dan tot ten hele gedwaald, hoop ik toch?

