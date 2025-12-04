Who's Online
4 december 2025

Lang heb ik uitgekeken naar méér grond on mijn in onrustige nachten bij elkaar gedachte tuinparadijzen te verwezenlijken. Om een lang verhaal kort te maken: van die uitbreidingsplannen is weinig terecht gekomen en achteraf moet ik zeggen: maar goed ook. Want zelfs een tuin van beperkte afmetingen kan niet alleen tot een obsessie worden; ook tot een frustratie als je door het klimmen der jaren (en andere tijdverslindende hobby’s) de regie verliest en dan maar kiest voor iets heel moderns: een wilde tuin.

Gastcolumns

