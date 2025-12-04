Who's Online
Belgische krant De Standaard ook in het Frans

4 december 2025 | Geplaatst door: Redactie

Peter Stiekema

en hele verrassing vanmorgen. Vanaf vandaag is de Vlaamse krant De Standaard ook in het Frans beschikbaar. ‘De Standaard en Francais’  stond er boven de voorpagina van de krant en ook de datum stond er in de Franse taal: Jeudi 4 december 2025 (dat had natuurlijk decembre moeten zijn), Ook de editienaam werd Limbourg. De rest was gewoon in het Nederlands.

Voorlopig gaat het om een digitale krant via www.standaard.be//fra (gebruik bij zoekfunctie ‘Frans’). De hoofdredactie vindt het relevant om journalistiek en democratisch beschikbaar te zijn voor alle Belgen. Die relevantie vloeit voort uit hoe de wereld veranderd is schrijft de hoofdredacteur, Karel Verhoeven, in een uitgebreid artikel op de pagina 3.

Het lijkt me een verstandige beslissing die hopelijk door vele andere kranten in Vlaanderen en Wallonië opgevolgd gaat worden om aldus een poging te doen aan die oneindige verdeeldheid in België een (begin van) een einde te maken.

Een reactie op “Belgische krant De Standaard ook in het Frans”

  • Guido (Guillaume):
    4 december 2025 om 15:01

    De VRT (Vlaamse radio en TV) is allang minder expliciet Vlaams. Ze hebben ook een Waal die regelmatig iets vertelt vanuit Parijs, in het Nederlands. Walen die dat doen klinken zeer charmant. Ze spreken bij voorbeeld de h niet uit.

    Beantwoorden

