Op 2 december hebben de gemeenteraden van Best en Oirschot het herindelingsontwerp vastgesteld. Dit document laat zien hoe de nieuwe gemeente Best-Oirschot eruit kan zien en helpt beide gemeentebesturen om de herindeling verder voor te bereiden. Het gaat in op onder meer de totstandkoming van de voorgestelde samenvoeging, de unieke kwaliteiten van beide gemeenten en de financiële uitgangspunten van de nieuwe gemeente. Tot en met 28 januari ligt het ontwerp ter inzage. Inwoners en organisaties kunnen in deze periode hun mening geven door een zienswijze in te dienen.

Men kan het ontwerp online inzien, of tijdens de gebruikelijke openingstijden op de volgende locaties:

Gemeentehuis Best: Dorpsplein 2

Gemeentehuis Oirschot:

Tot 6 januari: Deken Frankenstraat 3

Vanaf 12 januari: Sint Jorisstraat 55

Het definitieve besluit tot de fusie nemen de gemeenteraden op 10 maart 2026.