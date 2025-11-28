Who's Online
Tank toch in België!

28 november 2025 | Geplaatst door: Redactie

Peter Stiekema

anmorgen tankte ik in België voor 1,50.9 euro per liter benzine. Het verschil met Nederlandse tankstations bij mij in de buurt, die ook korting geven, is nagenoeg 50 eurocent per liter.  Dan zwijgen we nog maar over de stations langs de snelwegen, waar je plusminus 70 cent per liter meer betaalt. Toch is de Kamer akkoord gegaan met een voorstel van Pieter Grinwis (CU) om de accijns per 1 januari nog eens met 5 cent per liter te verhogen. Daar komt de BTW nog eens bovenop, dus per saldo ga je zes cent meer betalen.

Steeds meer Nederlanders, en zeker in Brabant en Nederlands-Limburg, tanken in België of in Duitsland waar de benzine ook goedkoper is, maar minder dan in België. Tussen de Belgische plaatsen Maasmechelen en Lanaken zijn er de afgelopen twintig jaar nogal wat tankstations bijgebouwd, speciaal voor de Nederlandse consumenten. Dat betekent dat de Nederlandse overheid enorm veel inkomsten kwijt raakt aan de Belgen. Toch gaan ze ijzeren Heinig door met het steeds groter maken van het verschil.

  Limburgse en Brabantse pomphouders zitten met hun handen in het haar en moeten het nu vooral  van  de verkoop  van sigaretten en  broodjes hebben. Ook de vakbond CNV is  niet blij met de steeds hogere benzineprijzen:  De accijnsverhoging dupeert miljoenen werkenden die van de auto afhankelijk zijn om op hun werk te komen, aldus de vakbond CNV. "Maandelijks betalen werkenden zo weer €50 extra aan reiskosten."

Is er nou niemand bij de overheid die eens berekent hoeveel de benzinevlucht naar het buitenland de schatkist kost?  Of gaan ze dan weer bij de grenzen controleren?

