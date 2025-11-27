Who's Online
14 visitors online now
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
november 2025
Z M D W D V Z
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
«
»

Vaak op reis

27 november 2025 | Geplaatst door: Redactie

Als journalist kom je nog eens ergens. En dat was vooral zo in de tijd dat het nog toegestaan was dat commerciële partijen je uitnodigden – jij, als journalist, sprak dan vooraf met de commerciële partij af dat je door het aanvaarden van de uitnodiging niet was gedwongen om achteraf iets over de reisdoel te publiceren en als je daar wel aanleiding toe zag, het aldus geschreven artikel geen uitdrukkelijke reclame zou bevatten en al helemaal niet ter goedkeuring aan de uitnodigende partij moest worden voorgelegd.

Meer op SanteLOGieVoorpagina hhBest

Geplaatst in Gastcolumns

Reageer

Copyright © 1996-2025 hhBest - Alle rechten voorbehouden - Je gegevens zijn veilig op deze site

"Powered" door WordPress - WordPress Theme gemaakt met Artisteer door Guido t'Sas.