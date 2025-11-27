Peter Stiekema

ind maart van dit jaar publiceerde de Belgische krant De Standaard een interessant artikel, waarin een gepensioneerde Sovjetspion beweerde dat de Amerikaanse president Donald Trump in de jaren tachtig werd gerekruteerd door de KGB (Russische geheime dienst). Dat zou zijn volgzame houding tegenover de Russische president Poetin kunnen verklaren.

Daar komt dan nu het gelekte telefoontje tussen de Amerikaanse gezant Steve Witkoff en de Russische topdiplomaat Joeri Oesjakov over de zogenaamde vredesonderhandelingen voor Oekraïne overheen.

Dat telefoontje vond plaats op 14 oktober. Inmiddels is al langer bekend dat Trump buitengewoon gevoelig is als hem lof wordt toegezwaaid. Witkoff geeft Oesjakov in het telefoongesprek dan ook raad over de manier waarop Poetin een volgend gesprek met Trump moet aanpakken. Poetin dient de Amerikaanse president de hemel in prijzen voor de Gazadeal. En wat in dat gesprek nog opvallender is: Witkoff stelt dat Oekraïne echt de hele provincie Donetsk moet opgeven, iets wat voor Zelensky echt onaanvaardbaar is.

Deze hele gang van zaken is natuurlijk afschuwelijk. Puur verraad van Witkoff. Het maakt duidelijk dat de gezant Witkoff volkomen onbetrouwbaar is en Trump heel eenvoudig is te beïnvloeden. Te gemakkelijk, als u het mij vraagt.

Nu terug naar het Standaardartikel van eind maart. In januari 1987 kreeg Trump een brief van de Sovjet-ambassadeur in de VS. Donald was toen een 41-jarige vastgoedondernemer, die het imperium van zijn vader probeerde uit te bouwen. De brief van de ambassadeur meldde dat het Russische staatsagentschap voor toerisme, Goscomintourist geheten, interesse had in een joint venture om in Moskou een internationaal hotel te bouwen en uit te baten. Enkele maanden later, in juli 1987, Was Trump, samen met zijn toenmalige echtgenote Ivana, in Moskou om locaties voor een luxehotel te zoeken.

De reis van Trump zou het moment zijn geweest waarop hij werd gerekruteerd voor de KGB. Dat beweert althans de gewezen KGB-medewerker Alnoer Moesajev in een bericht dat hij begin dit jaar op Facebook plaatste. Hij schreef letterlijk: ‘Ín 1987 diende ik in het zesde directoraat van de KGB in Moskou. Onze belangrijkste opdracht was de rekrutering van zakenlui uit kapitalistische landen. In dat jaar rekruteerde onze administratie een zakenman uit de VS, genaamd Donald Trump, onder het pseudoniem ‘Krasnov’.

Moesajev deelde dat bericht op 20 februari van dit jaar en startte daarmee een nieuw rondje speculaties over Trump als KGB-spion. Tijdens zijn eerste presidentstermijn, van 2017 tot 2021, kwam dat al eens naar boven, onder meer naar aanleiding van de vermeende Russische invloed op de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Door de toenadering tussen Trump en Poetin na zijn hernieuwde aantreden als president en de druk die daarmee op Oekraïne en Europa is gelegd, worden die beweringen nu wel extra interessant. Vanaf de jaren negentig ontwikkelde Trump ook zakelijke belangen in Rusland, die hij vermoedelijk daar nog steeds heeft.

Het klinkt allemaal heel plausibel. Maar uiteraard antwoordde Trump op de vraag of hij voor het Kremlin werkte met : ‘A big fat hoax”, vrij vertaald: ‘een hoop onzin’. Maar ik weet dat zo net nog niet. Áls je zijn gedragingen tegenover Poetin van het afgelopen jaar bekijkt en zijn eindeloos gemanipuleer, zou het best eens waar kunnen wezen.

In ieder geval een mooie opdracht voor journalisten en veiligheidsdiensten uit Europa om eens nader in deze affaire te gaan roeren. En laat al die politici die zich met de gang van zaken rond Oekraïne bemoeien er ook maar eens goed over nadenken. Voor zover ze dat kunnen, zeg ik er maar bij.

