Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Papa, boem boem!

24 november 2025 | Geplaatst door: Redactie

k ben geboren op 12 november 1938 als tweede kind en als ‘eindelijk een jongen’, in het kleine voorkamertje van de eveneens niet zo grote arbeiderswoning in Nijmegen. Mijn oudere zus was al acht jaar oud, twee jaar voor mijn geboorte was er nog een klein meisje dood geboren. Soms zie ik een levendig beeld van mijn vader, een klein kistje op zijn schouder met daarin het lichaam van het kleine meisje, op weg naar het parochiale kerkhof waar hij een klein gat groef in het deel dat gereserveerd was voor ongedoopten.

Geplaatst in Gastcolumns, Nijmegen

