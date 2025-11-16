Peter Stiekema

et dorp Moerdijk, gelegen in Noordwest Brabant, wordt binnen nu en tien jaar afgebroken. De ruim 1100 inwoners kregen dat vorige week van hun burgervader te horen. Er moet plaats gemaakt worden voor havens en nieuwe industrie. Niet dat de mededeling de burgers rauw op het dak viel want er wordt al langere tijd gesproken over de toekomst van het dorp. Die is er dus niet. Het wordt langzaam wegkwijnen en daarna verdwijnen. Jammer van het mooie, eeuwenoude kerkje trouwens.

Toch kwam het nieuws voor veel bewoners nog als een verrassing. Er is dan ook sprake van veel emotie. Een deel van je eigen geschiedenis verdwijnt immers samen met het dorp. Bovendien is nog volstrekt onduidelijk hoe de inwoners financieel worden gecompenseerd. Als je nagaat hoe een en ander nog steeds in Groningen niet is geregeld. Daar staan nog duizenden schadegevallen door de aardgaswinning open. Huizen zijn veelal nog niet opgeknapt of herbouwd en er komen door nieuwe aardbevingen nog steeds meer bij. Dus ik begrijp dat wantrouwen van de inwoners van Moerdijk volkomen.

Aanleiding van een en ander is een opdracht vanuit het Rijk. Moerdijk is aangewezen als gemeente die daar plaats moet bieden voor 450 hectare, waar vooral groene energie moet worden gewonnen.

De gemeente wil wel voorwaarden stellen aan het Rijk. Dat wordt een enorme opgave. Er moet voor de mensen voldoende perspectief zijn. Een goede regeling tussen rechtvaardige financiële compensatie en toekomst op een andere plek. Maar met een steeds onbetrouwbaardere overheid is dat geen sinecure.

Overigens scheelde het maar een haar of Moerdijk was al in oktober 1981 weggevaagd. Toen stortte er vlak bij de grote Shellraffinaderij een F28 Fellowship neer. 17 inzittenden kwamen om het leven Het dorp Moerdijk ontsnapte op die noodlottige dag op het nippertje aan een nog veel grotere ramp. Die had kunnen gebeuren als het toestel een stukje verderop neergestort was. Dat de Fokker neerstortte was het gevolg van een enorme windhoos die een vleugel van het toestel scheurde. Die vleugel kwam in het Hollands Diep terecht.

Ik herinner me die ramp nog goed. Ik had avonddienst op de eindredactie van het Brabants Dagblad. We besloten toen snel een van ons naar Moerdijk te sturen om daar het nieuws te halen dat uiteraard de opening van de voorpagina werd.

De dag erna bleken er nogal wat souvenirjagers op die plek aanwezig te zijn, die door de politie werden weggejaagd. We hadden toen altijd een grappig ‘Woord is aan’ op de voorpagina. Dat is zeg maar een leuk bedoeld grapje. Een van ons bedacht toen het volgende ‘kreetje: De Ramptoeristen: ‘Souve-niertjes’. Het redactiehuis was de dag erna te klein. Een boze hoofdredactie en zelden zoveel negatieve reacties gehoord. Nu ik ouder en wijzer ben, begrijp ik die boosheid volkomen.