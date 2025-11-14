Who's Online
Oirschot plant dit jaar bijna 800 bomen

14 november 2025 | Geplaatst door: Redactie

De gemeente Oirschot meldt op haar website: In totaal worden er dit jaar 795 bomen geplant in het buitengebied, verdeeld over 30 straten. Dit gebeurt in het kader van het project ‘het herstellen en versterken van de laanstructuren’.

Meer op de website van de gemeente Oirschot.

Geplaatst in Oirschot

