Who's Online
20 visitors online now
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
november 2025
Z M D W D V Z
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
«
»

Flixtrein als noodoplossing

13 november 2025 | Geplaatst door: Guido

Ben niet zo gek op privatisering van staatsondernemingen. Wie wel tegenwoordig? Denk aan NS, aan de aloude PTT, tegenwoordig PostNL Maar soms pakt het goed uit, namelijk waar de staatsbedrijven tekort schieten. Neem nou het internationaal treinverkeer in Europa. Hoor van diverse kanten dat het nergens op slaat. Voortdurende vertragingen, met gemiste aansluitingen als gevolg. Wat een wonder dat Flix, al bekend van de internationale bussen, nu ook een gooi doet naar de treinmarkt.

Meer op ManierenVoorpagina hhBest

Geplaatst in Columns

Reageer

Copyright © 1996-2025 hhBest - Alle rechten voorbehouden - Je gegevens zijn veilig op deze site

"Powered" door WordPress - WordPress Theme gemaakt met Artisteer door Guido t'Sas.