Peter Stiekema

n België zijn ze nog steeds op zoek naar 10 miljard euro om de begrotingen redelijkerwijs rond te krijgen volgens de Europese normen. Het begrotingstekort mag niet hoger dan drie procent zijn. Premier Bart de Wever heeft tot 25 december de tijd gekregen van de koning om zijn wankel kabinet te redden. Misschien vindt hij het, als bij een wonder, wel in de een of andere kerstkribbe. En anders vraagt hij toch gewoon uitstel tot Pasen 2026.

Tien miljard lijkt veel, maar is dat eigenlijk niet. Aan de andere kant van de Oceaan krijgt een elektrische autoboer en Spacecowboy 1 biljoen dollar, zijnde ongeveer 865 miljard Euro, indien hij er in slaagt de beurswaarde van zijn bedrijven naar 8,5 biljoen dollar te tillen. Zijn naam is Elon Musk, eens het beste en zeker het engste, vriendje van Donald Trump. Die overigens zelf ook druk bezig is om zich tot multimiljardair te verheffen. Als u nog niet wist dat de wereld knettergek geworden is, dan weet u het in ieder geval nu.

Bart de Wever wordt overigens door de EU flink onder druk gezet om het geconfisqueerde Russische geld, dat ergens in Brussel ligt, via de EU alsnog naar Oekraïne te sturen. Maar hij is daar niet erg voor te porren. Als Bart nu eens beleefd aan tante Ursula vraagt of hij daar, als beloning, tien miljard voor België van kan gebruiken. Dan hoeven we hier voorlopig niet naar de stembus, want uit die verkiezingen komt, na maanden overleg, weer een waardeloos kabinet naar voren, dus daar schieten we in België ook niks mee op.

De wereld zit vol zakken met miljarden euro’s en dollars, maar de gewone, hardwerkende mens kan overal naar fluiten. Om over de mensen in de Derde Wereldlanden maar te zwijgen.