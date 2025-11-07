Who's Online
10 visitors online now
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
november 2025
Z M D W D V Z
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
«

Inwoners kiezen bij fusie voor ‘Best-Oirschot’

7 november 2025 | Geplaatst door: Redactie

Als de fusie van de gemeenten Best en Oirschot per 1 januari 2028 doorgaat, dan gaat de voorkeur van de meeste inwoners uit naar de naam Best-Oirschot. Dit blijkt uit berichten op de websites van beide gemeenten. Tijdens de Kamerverkiezingen op 29 oktober konden de inwoners ook een keuze maken uit drie namen voor de fusiegemeeente.

Op dinsdag 2 december stellen de gemeenteraden de nieuwe naam vast. De naam wordt onderdeel van het herindelingsontwerp dat dezelfde avond door beide gemeenteraden behandeld wordt. Het herindelingsontwerp is het plan waarin staat hoe de nieuwe gemeente eruit gaat zien. Voor meer details zie de websites van Best en Oirschot

Gevoelige zaak

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een Handboek Gemeentelijke Herindeling in pdf-formaat. Daarin staat ook een paragraaf Gemeentenaam: politiek-bestuurlijk en maatschappelijk gevoelig. In het uiterste geval kiest de Minister van BZ de naam van de grootste gemeente. In dit geval zou dat dus Best zijn.

Geplaatst in Best, Oirschot

Reageer

Copyright © 1996-2025 hhBest - Alle rechten voorbehouden - Je gegevens zijn veilig op deze site

"Powered" door WordPress - WordPress Theme gemaakt met Artisteer door Guido t'Sas.