Als de fusie van de gemeenten Best en Oirschot per 1 januari 2028 doorgaat, dan gaat de voorkeur van de meeste inwoners uit naar de naam Best-Oirschot. Dit blijkt uit berichten op de websites van beide gemeenten. Tijdens de Kamerverkiezingen op 29 oktober konden de inwoners ook een keuze maken uit drie namen voor de fusiegemeeente.

Op dinsdag 2 december stellen de gemeenteraden de nieuwe naam vast. De naam wordt onderdeel van het herindelingsontwerp dat dezelfde avond door beide gemeenteraden behandeld wordt. Het herindelingsontwerp is het plan waarin staat hoe de nieuwe gemeente eruit gaat zien. Voor meer details zie de websites van Best en Oirschot

Gevoelige zaak