Peter Stiekema

et ziet er naar uit dat de Europese Unie binnen enkele jaren wordt uitgebreid. Als de voortekenen niet bedriegen zijn Albanië en Montenegro al in 2027 aan de beurt en Moldavië en Oekraïne in 2028. DOE DAT NIET.



Hebben we niks geleerd van de uitbreiding met de landen vanachter het IJzeren Gordijn? Democratie is in sommige van die landen (Hongarije, Slowakije en min of meer ook Polen) ver te zoeken. Ook wordt er her en der openlijk naar Poetin gelonkt. Wie garandeert ons dat die nieuwkomers over een paar jaar ook geen foute leiders krijgen? Niemand.

Albanië was tot voor kort nog een narcoticastaat. Ook nu nog zwerven Albanese bendes door België en Nederland en vermoedelijk eveneens door andere EU-landen.

En wat moeten we met Oekraïne? Dat land bestaat in 2028 wellicht niet meer, of is gedeeltelijk in Russische handen. Gaan we dan troepen in die richting sturen? Dan zal het aantal drones dat nu over ons heen vliegt, vervelende bommen naar beneden gooien. En zowel de Nederlandse als Belgische luchtverdediging is te zwak om al die drones A. op te sporen en B. neer te knallen.

Waarom vliegen er nu al zoveel drones over België? Omdat de Russen, gesteund door de Chinezen, koste wat kost willen voorkomen dat Bart de Wever het in België liggende geconfisqueerde Russische geld (bij Euroclear in Brussel) aan Oekraïne geeft, teneinde daar wapens voor te kopen. Dat mag volgens de Russen evenmin gebeuren met de rente op dat bedrag, eveneens miljarden euro’s. En voor die dreiging met drones is De Wever terecht bang.

Bij Oekraïne komt er nog bij dat het rekent op tienduizenden miljarden Euro’s voor de wederopbouw van dat land, nu begroot op zo’n 5 biljoen euro, en denk maar niet dat Rusland of de VS daar een dubbeltje aan bijdraagt.

Nee, stop met de uitbreiding van Europese Unie, al was het alleen maar om ons eigen hachje te redden. Over de steeds grotere onbestuurbaarheid van de EU zwijgen we dan maar helemaal.

