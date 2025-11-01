Who's Online
Franse naam Henri wordt verengelst

1 november 2025 | Geplaatst door: Guido

Volgens mij wordt de van origine Franse voornaam Henri bij het noemen van Henri Bontenbal in Nederland ‘op z’n Engels’ uitgesproken, dus als Henry. Na enig zoeken vond ik de volgende klanken: Henri op  z’n Frans en Henry (Engels dus).

