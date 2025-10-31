et was een slecht teken: ik hobbelde woensdagmorgen over het ongelijke plaveisel van het schoolplein in de buurt naar het stembureau in de gymzaal. De tijd dat ik dat deed, fluitende de Internationale, ligt al vele tientallen jaren achter me, nu begaf ik met die enorme lap papier naar het stemhokje, sloeg maar één slip ervan opzij zodat ik bij lijst 2 kwam en maakte, zoals zo vaak, het vakje van nummer een van die lijst rood.

