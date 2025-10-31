Who's Online
31 oktober 2025 | Geplaatst door: Redactie

et was een slecht teken: ik hobbelde woensdagmorgen over het ongelijke plaveisel van het schoolplein in de buurt naar het stembureau in de gymzaal. De tijd dat ik dat deed, fluitende de Internationale, ligt al vele tientallen jaren achter me, nu begaf ik met die enorme lap papier naar het stemhokje, sloeg maar één slip ervan opzij zodat ik bij lijst 2 kwam en maakte, zoals zo vaak, het vakje van nummer een van die lijst rood.

Geplaatst in Gastcolumns, Politiek

3 Reacties op “Zonder last of ruggenspraak”

  • peter stiekema:
    31 oktober 2025 om 11:37

    De meeste gekozenen hebben last van ruggengraat

  • Peter stiekema:
    31 oktober 2025 om 14:56

    Maar ik meen inmiddels begrepen te hebben dat Frans Timmermans de nieuwe burgsmeester van Tilburg wordt. Misschien levert hem dat ook nog wel wachtgeld op, of verdient een burgemeester van Tilburg meer dan een fractielijder, pardon, fractieleider. Ik krijg van een en ander toch een beetje een vieze smaak in mijn mond. Dat moet hij op verkiezingsavond toch al wel geweten hebben.

