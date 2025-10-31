Peter Stiekema

e verkiezingen hebben merkwaardige zaken opgeleverd. PVV en D66 zijn bijna even groot, met allebei 26 zetels. D66 is iets groter, op het ogenblik ongeveer 15.000 stemmen, maar 90.000 stemmen uit het buitenland moeten nog worden geteld en ook de 24.000 stemmen die in Venray zijn uitgebracht wachten nog op nader onderzoek. Het lijkt er echter op dat D66’er Rob Jetten de kandidaat is voor het premierschap, linksom of rechtsom zelfs.

Natuurlijk zal Geert Wilders geen kans voorbij laten gaan om de zaak te traineren, dus een dikke kans dat hij maandag, als de uitslag definitief is vastgesteld, om hertelling vraagt. Trump heeft hem dat immers voorgedaan, toen Joe Biden de verkiezingen won.

Hoe dan ook, er vindt een kaalslag in de Kamer plaats. De demissionaire regering steunt nog op 26 zetels (22 van VVD en 4 van BBB), Misschien nog maandenlang. Wilders verliest 11 zetels, NSC verliest alle twintig zetels, PVDA/GL verliest er 5 plaatsen en verder zijn er nederlagen op te tekenen bij BBB, SP, en Volt dat nog 1 zetel overhoudt. Dikke kans dat ik hier of daar nog een partij vergeet. Er komen dus veel nieuwe Kamerleden en ministers bij en veel anderen verliezen hun baan. Dit gaat enorme bedragen aan wachtgeld kosten, vermoedelijk enkele tonnen per Kamerlid en demissionair minister die hun lucratieve banen hebben verloren, uitgesmeerd over enkele jaren. En wie gaat dat betalen? U en ik via de belastingen. Aangezien het niveau van veel van die Kamerleden en ministers op een bedroevend laag niveau verkeerde, zullen een behoorlijk aantal van hen die wachtgeldtermijn wel uitzitten. We hebben het hier dus over vele miljoenen euro’s in totaal. Het is maar dat u het weet.