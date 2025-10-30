Who's Online
31 visitors online now
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
oktober 2025
Z M D W D V Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
«

PVV grootste in Oirschot – D66 wint in Best

30 oktober 2025 | Geplaatst door: Redactie

Bij een opkomst van 84,56% van de stemgerechtigden, werd de PVV met 19,08% in de gemeente Oirschot de grootste partij. Althans volgens de voorlopige uitslag van de Kamerverkiezingen 2025, gepubliceerd door de gemeente.   Tweede werd CDA met 18,32%, derde VVD (17,67%) en vierde D66 (15,41%). GroenLinks/PvdA haalde In Oirschot c.a. slechts 6,55%. De gemeente publiceert naar verwachting later vandaag de definitieve uitslag. Zie de website van Oirschot voor meer details.
De voorlopige uitslag van de gemeente Best was vanavond om 18:50 uur nog niet binnen.      
Het Eindhovens Dagblad meldt evenwel over Best op zijn website: ‘D66 verslaat met 19 procent van de stemmen de VVD en de PVV. Die twee partijen ontlopen elkaar nauwelijks, met respectievelijk 18,1 en 17,5 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen, in 2023, was de PVV in Best nog de grootste partij.’

Voorpagina hhBest

Geplaatst in Best, Oirschot

2 Reacties op “PVV grootste in Oirschot – D66 wint in Best”

Reageer

Copyright © 1996-2025 hhBest - Alle rechten voorbehouden - Je gegevens zijn veilig op deze site

"Powered" door WordPress - WordPress Theme gemaakt met Artisteer door Guido t'Sas.