Bij een opkomst van 84,56% van de stemgerechtigden, werd de PVV met 19,08% in de gemeente Oirschot de grootste partij. Althans volgens de voorlopige uitslag van de Kamerverkiezingen 2025, gepubliceerd door de gemeente . Tweede werd CDA met 18,32%, derde VVD (17,67%) en vierde D66 (15,41%). GroenLinks/PvdA haalde In Oirschot c.a. slechts 6,55%. De gemeente publiceert naar verwachting later vandaag de definitieve uitslag. Zie de website van Oirschot voor meer details.

De voorlopige uitslag van de gemeente Best was vanavond om 18:50 uur nog niet binnen.

Het Eindhovens Dagblad meldt evenwel over Best op zijn website: ‘ D66 verslaat met 19 procent van de stemmen de VVD en de PVV. Die twee partijen ontlopen elkaar nauwelijks, met respectievelijk 18,1 en 17,5 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen, in 2023, was de PVV in Best nog de grootste partij.’

Voorpagina hhBest