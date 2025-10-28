Peter Stiekema

Wie het tv-debat van maandagavond heeft gezien vraagt zich waarschijnlijk af of deze zes fractieleiders nu wel het niveau hebben om Nederland te gaan regeren. Of is dit de vorm van de nieuwe politiek, die ons boven het hoofd hangt? Geef mijn portie dan maar aan Fikkie.

Zelf ga ik niet stemmen. Ik woon in België en moet oneindig veel capriolen uithalen, via Den Haag zelfs, om aan een stemkaart te komen. Ik woon zegge en schrijve 1 kilometer van een Nederlands stembureau, maar ja, waarom zouden we het gemakkelijk maken als het ook moeilijk kan. Maar u, als in Nederland woonachtige kiezer, moet zeker gaan stemmen. Stem eens blanco, al was het alleen maar om duidelijk te maken dat u geen enkel vertrouwen heeft in onze toekomstige regeerders, of moet ik schrijven: reguurders, want als ik al die belastingplannen zie wordt het me koud om het hart.

Er valt weinig te lachen met het toekomstige kabinet, of het nu links, rechts of centrum wordt.

Daarom, omdat er zo weinig gelachen kan worden, roep ik nog maar eens een uitspraak van wijlen Wim Kan in herinnering. Die moet van een tv-uitzending uit pakweg 1970 zijn geweest: ‘Fractieleiders lijden maar een fractie van wat andere leiders lijden.’ En nu maar hopen dat ik de lange en korte ei en ij goed heb verdeeld.

Ik kan er ook nog een van mezelf aan toevoegen. ‘Een fractieleider lijdt het meest van het lijden dat hij vreest.’ Het tweede lijden zou ook met een korte ei kunnen worden geschreven. Denk daar maar eens even rustig over na.

En ga nu woensdag maar lekker stemmen, doe dat wel verstandig, niet op partijen die weglopen als het te lastig wordt en als u het echt niet meer weet, dan maar blanco.

