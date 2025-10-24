Op 10 maart 2026 nemen de gemeenteraden van Best en Oirschot een definitief besluit over de fusie van beide gemeenten. Dit gebeurt als die raden op 2 december zich akkoord hebben verklaard met het door de colleges van B en W aangeboden herindelingsontwerp. Na 2 december kunnen inwoners en andere overheden gedurende acht weken nog een zienswijze indienen. De eventuele herindeling wordt beschouwd als een initiatief van de bestaande gemeenteraden. Ruim een week na 10 maart (namelijk op 18 maart 2026) zijn er immers gemeenteraadsverkiezingen.

Het definitieve besluit tot de fusie van Best en Oirschot gaat naar de provincie Noord-Brabant, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Raad van State en de Staten Generaal. Zij besluiten uiteindelijk over de herindeling. Als iedereen akkoord gaat, start de nieuwe gemeente op 1 januari 2028. In november 2027 zijn er dan in Best en Oirschot verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad.

Over de naam van de nieuwe gemeente kunnen de inwoners tegelijk met de Kamerverkiezingen op 29 oktober stemmen, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit Best-Oirschot, Baest of Heidevelden.

Meer informatie over dit onderwerp op de websites van de gemeenten Best en Oirschot

Voorpagina hhBest