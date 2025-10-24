Who's Online
17 visitors online now
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
oktober 2025
Z M D W D V Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
«

Definitief besluit fusie gemeenten 10 maart 2026

24 oktober 2025 | Geplaatst door: Redactie

Op 10 maart 2026 nemen de gemeenteraden van Best en Oirschot een definitief besluit over de fusie van beide gemeenten. Dit gebeurt als die raden op 2 december zich akkoord hebben verklaard met het door de colleges van B en W aangeboden herindelingsontwerp. Na 2 december kunnen inwoners en andere overheden gedurende acht weken nog een zienswijze indienen. De eventuele herindeling wordt  beschouwd als een initiatief van de bestaande gemeenteraden. Ruim een week na 10 maart (namelijk op 18 maart 2026) zijn er immers gemeenteraadsverkiezingen.

 

 

Het definitieve besluit tot de fusie van Best en Oirschot gaat naar de provincie Noord-Brabant, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Raad van State en de Staten Generaal. Zij besluiten uiteindelijk over de herindeling. Als iedereen akkoord gaat, start de nieuwe gemeente op 1 januari 2028. In november 2027 zijn er dan in Best en Oirschot verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad.

Over de naam van de nieuwe gemeente kunnen de inwoners tegelijk met de Kamerverkiezingen op 29 oktober stemmen, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit Best-Oirschot, Baest of Heidevelden.

Meer informatie over dit onderwerp op de websites van de gemeenten Best en Oirschot

Voorpagina hhBest

Geplaatst in Best, Oirschot

Reageer

Copyright © 1996-2025 hhBest - Alle rechten voorbehouden - Je gegevens zijn veilig op deze site

"Powered" door WordPress - WordPress Theme gemaakt met Artisteer door Guido t'Sas.