Peter Stiekema

DA-leider Henri Bontenbal is in een paar jaar tijd een populaire politicus geworden. Zijn partij lijkt een van de grotere te worden. Een paar jaar geleden leek het CDA nog een soort splinterpartij te worden zonder al te veel invloed, maar Bontenbal lijkt de partij uit het slop te hebben gehaald, al moet er op 29 oktober uiteraard eerst nog gestemd worden.

Bontenbal lijkt een fatsoenlijke politicus te zijn, een soort ideale schoonzoon eigenlijk, die veel voormalige CDA-aanhangers naar de partij weet terug te lokken.

Maar persoonlijk ben ik nog al wantrouwend tegenover politici, zeker als ze van CDA-huize komen. Het is allemaal een beetje te veel te, bij onze Henri. Te netjes, te vriendelijk, te voorkomend. Te democratisch ook. Gisteren liet hij na lang aandringen in het programma Nieuwsuur toch een minder democratisch gezicht zien. Want daar zei hij dat religieus onderwijs (er is vrijheid van godsdienst in ons land) mag botsen met het gelijkheidsartikel 1 van de Grondwet. Volgens Henri Bontenbal is dat een probleem dat we voor lief moeten nemen.

“In een pluriforme samenleving zullen meningen die je zelf niet hebt altijd schuren”, zei hij maandagavond in Nieuwsuur. Spanning tussen grondrechten mag bestaan in een liberale samenleving, vindt hij.

Bontenbal reageerde hiermee op de ervaringen van Dirk Mors, die op een reformatorische school als homoseksueel niet zichzelf kon zijn. Op de vraag hoe botsende waarden, bijvoorbeeld het afwijzen van homoseksuele relaties binnen het reformatorisch onderwijs, uitwerkt op homoseksuele kinderen, antwoordde Bontenbal dat een school een religieuze mening verkondigt. “Een visie die niet de mijne is. Maar een leerling kan ook naar een andere school gaan.”

Scholen mogen hun religie uitdragen op basis van artikel 23 van de Grondwet. Dat artikel regelt de vrijheid van onderwijs. Tegelijkertijd verplicht de overheid scholen ook om burgerschapswaarden uit te dragen, zoals het gelijkheidsbeginsel en non-discriminatie. GroenLinks-PvdA en de VVD willen dat het gelijkheidsbeginsel voorrang krijgt als religieuze en democratische waarden botsen.

Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek vorige maand dat heteroseksuele leerlingen wél hand-in-hand mogen lopen op verschillende reformatorische schoolpleinen, maar homoseksuele leerlingen níet. In een boekje voor reformatorische scholen bleek ook te staan dat de vrouw onderdanig is aan de man, en geen leiding dient te geven aan mannen. Een standpunt dat overigens ook gebezigd wordt door de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij).

Het ministerie van Onderwijs zegt dat scholen homoseksualiteit niet mogen afwijzen, maar in de praktijk wijst een aanzienlijk deel van reformatorische en islamitische scholen homoseksuele relaties wel af. Verschillende scholen onderwijzen weliswaar respect voor homoseksuelen, en zeggen dat homoseksuele gevoelens er mogen zijn, als ze maar niet in de praktijk worden gebracht. Maar verkering, of uitzicht op een homo- of lesbohuwelijk, hoort daar niet bij.

CDA-prominenten lieten zich de afgelopen tijd verschillend uit over de vraag of religieus onderwijs mag botsen met democratische waarden. Nummer twee op de lijst, Derk Boswijk, noemde het bijvoorbeeld nog “onacceptabel” als kinderen leren dat man en vrouw niet gelijk zijn en vindt dat het schuurt met democratische waarden die óók in de grondwet staan. Maar ook Boswijk vindt artikel 23 een groot goed.

Ik ben uiteraard wel benieuwd of de ontboezemingen van Bontenbal nog electorale gevolgen voor het CDA zullen hebben op 29 oktober. Minder zetels dan verwacht bedoel ik daarmee.

