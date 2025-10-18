Who's Online
Een illusie van een museum

18 oktober 2025 | Geplaatst door: Redactie

museum_maastricht
et was Museumweek (en herfstvakantie) dus was een bezoek aan het Museum van Illusies een voor de hand liggende activiteit. Het dichtstbijzijnde exemplaar bevindt zich in Maastricht, en je zou bijna denken dat het museum zelf een illusie is, want het is nogal moeilijk te vinden. Dat komt mede door het feit dat het heel klein is – het beslaat, denk ik, een zaaltje van nauwelijks honderd vierkante meter, zit verborgen tussen uitbundige kledingwinkels met ruiten, zo groot als ik nog nooit heb gezien, op wat naar Maastrichtse gewoonte in óf Franse óf Latijnse termen is genaamd en in dit geval het Mosae Forum heet, Markt aan de Maas. Dus.

Gastcolumns

