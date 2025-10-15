Nu het bioscooppand BioBest Theater (sinds 1947 en in Best e.o. zeer gewaardeerd) in het kader van de ontwikkeling van de stationsomgeving aan projectontwikkelaar Spoorzone Best BV is verkocht, is vervangende nieuwbouw in overweging. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, zo blijkt uit een uiteenzetting op de website van de gemeente.

De gemeente Best deelt hierover onder meer mee: ‘Bij de ontwikkeling van de plannen voor de oostzijde van de stationsomgeving zijn ook de mogelijkheden van een bioscoop in de nieuwbouw geschetst. Deze plannen zijn aan de eigenaar en exploitanten van BioBest Theater voorgelegd.’ Een andere mogelijkheid is wellicht onderdak in het Cultuurhuis tegenover het huidige raadhuis, waarvan de haalbaarheid in onderzoek is.

In de discussies over een en ander zijn ook de exploitanten van ’t Tejaterke betrokken.

In 2019 interviewden we de toenmalige eigenaar van BioBest, Jan der Kinderen