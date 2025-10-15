Who's Online
Mogelijkheden nieuw BioBest

15 oktober 2025 | Geplaatst door: Redactie

Nu het bioscooppand BioBest Theater (sinds 1947 en in Best e.o. zeer gewaardeerd) in het kader van de ontwikkeling van de stationsomgeving aan projectontwikkelaar Spoorzone Best BV is verkocht, is vervangende nieuwbouw in overweging. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, zo blijkt uit een uiteenzetting op de website van de gemeente.

De gemeente Best deelt hierover onder meer mee: ‘Bij de ontwikkeling van de plannen voor de oostzijde van de stationsomgeving zijn ook de mogelijkheden van een bioscoop in de nieuwbouw geschetst. Deze plannen zijn aan de eigenaar en exploitanten van BioBest Theater voorgelegd.’ Een andere mogelijkheid is wellicht onderdak in het Cultuurhuis tegenover het huidige raadhuis, waarvan de haalbaarheid in onderzoek is.

In de discussies over een en ander zijn ook de exploitanten van ’t Tejaterke betrokken.

In 2019 interviewden we de toenmalige eigenaar van BioBest, Jan der Kinderen

Geplaatst in Best

2 Reacties op “Mogelijkheden nieuw BioBest”

  • Jan der Kinderen:
    15 oktober 2025 om 12:38

    Beste Guido,
    Met dank voor jouw aandacht voor Biobest. De tijd staat niet stil en noopt mij het pand waarvan ik nog steeds de eigenaar ben, te verkopen.
    Een voor Best historisch pand staat er op het eind van 2026 niet meer. Kolossen komen er voor in de plaats. Mijn tijd is voorbij. Wat de huidige exploitanten gaan doen (Thomas is mijn kleinzoon en zijn vader Robert mijn ex schoonzoon) is nog in nevelen gehuld.
    Ik dank jou voor de aandacht die jij in het verleden altijd aan de bios hebt besteed. Hartelijke groten van Jan

  • Guido:
    15 oktober 2025 om 14:32

    Dag Jan,
    Bedankt voor je aardige reactie. Ik hoop dat het verder goed met je gaat.

