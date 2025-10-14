Who's Online
20 visitors online now
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
oktober 2025
Z M D W D V Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
«
»

Export naar het Verre Oosten

14 oktober 2025 | Geplaatst door: Redactie

e_cursiefxperia, zo heette het vroeger natuurlijk niet, het was gewoon Philips. Ik had na zes jaar zwoegen het diploma hbs-a op zak, het rijbewijs BE en de eerste oefening bij de Koninklijke Landmacht met succes afgesloten met de rang van korporaal. Ik mag over dat laatste niet uitweiden, omdat wat ik daar deed ‘confidentieel’ was, en ik weet niet of daar een houdbaarheidsdatum op zit. Hoe dan ook: ik luierde veel, las het ene boek na het andere, comfortabel gelegen in het struweel van de ter plaatse volop aanwezige heide.

Meer op SanteLOGieVoorpagina hhBest

Geplaatst in Gastcolumns

Reageer

Copyright © 1996-2025 hhBest - Alle rechten voorbehouden - Je gegevens zijn veilig op deze site

"Powered" door WordPress - WordPress Theme gemaakt met Artisteer door Guido t'Sas.