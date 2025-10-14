Peter Stiekema

rans Timmermans is zondag uitgescholden op een terras van een café in Amsterdam, vlak voor een tv-debat met andere partijleiders. De voorman van GroenLinks-PvdA werd op dat moment geïnterviewd door RTL. Een groepje mannen liep tijdens het interview langs Timmermans en herkende hem. De mannen kwamen dreigend en scheldend op hem af. Timmermans werd onder meer uitgescholden voor ‘vieze kankerhond en links hoerenkind’. Het zullen wel aanhangers van Geert Wilders geweest zijn.Inmiddels heeft Timmermans laten weten dat hij aangifte gaat doen na het incident in het Amsterdams café. Toevallig heb ik de beelden gezien. De man was minstens 3 meter van Timmermans verwijderd, maakte weliswaar de Hitlergroet, maar moet je daar nou aangifte voor doen? Ik zelf, ben als eenvoudig journalist, wel vaker bedreigd. Heb zelfs politiebewaking gehad en stenen door de ruiten, maar dat was dan toch aanzienlijk ernstiger van aard, dan hetgeen Timmermans overkwam. Een woordvoerder van Timmermans heeft bevestigd dat er momenteel nog overleg is met juristen over de aard van de aangifte.

Waarom die aangifte? Misschien heeft Timmermans gelezen hoeveel garen Geert Wilders inmiddels spint met zijn bedreigingen vanuit België. Want als de dader nou geprobeerd had een omelet te bakken op het min of meer kale hoofd van Timmermans dan zou ik waarschijnlijk eveneens aangifte gedaan hebben. Maar iemand, die op drie meter afstand een beetje staat te schelden en daarom aangifte te doen? Dan kun je beter niet proberen om premier van Nederland te worden. Dan krijg je nogal wat meer over je heen.

Misschien, beste Frans, had je toch beter het onderopperhoofd van Europa kunnen blijven. Maar ja, die Ursula van der Leyen he, Die was een beetje te veel van het goede, nou ja, verkeerde dan, in ieder geval in jouw ogen.

