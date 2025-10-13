Peter Stiekema

eert Wilders (PVV) wordt al minstens 20 jaar, misschien al langer, bedreigd en hij wordt ook al zo lang beschermd door beveiligingsdiensten. Hij laat zich overal zien en lijkt er zich weinig van aan te trekken. Maar nu er plotseling gevaar dreigt uit België slaat de schrik hem kennelijk om het hart.

Nu is Wilders tevens een van de meest gewiekste politici van Nederland. Volgens mij maakt hij dankbaar gebruik van de nieuwe dreigementen om politieke discussies op tv en radio te vermijden. Want in die discussies zou hij vast en zeker (zeker en vast zeggen ze hier in België) worden geconfronteerd met het jammerlijk falen van hem en zijn partij in het kabinet Schoof. De grootste partij was de PVV en zij zijn ook de grootste weglopers. De ex-PVV-ministers, amper een jaar als zodanig actief, zullen nog jaren kunnen genieten van flinke wachtgelden, terwijl veel PVV-kiezers nog heel lang op een houtje moeten bijten.

Van alle beloften van Wilders’ PVV is er slechts een, en dan slechts gedeeltelijk, uitgekomen. Ja, je mag 130 kilometer per uur rijden, niet in het hele land, maar slechts op ‘n paar wegen, waaronder de Afsluitdijk tussen Friesland en Noord-Holland. Tijdvoordeel ongeveer drie minuten. Tel uit die winst PVV-kiezers. Het eigen risico van de ziekteverzekering werd niet gehalveerd, laat staan afgeschaft. Niks gebeurd met de BTW op boodschappen, geen enkele oplossing voor het asielprobleem, waarvoor mevrouw Faber de verantwoordelijkheid had, de beroerdste bewindsvrouw uit de Nederlandse geschiedenis. Dan zwijgen we maar over al die andere problemen in het land die dringend op oplossingen wachten, maar Wilders liep weg. Volgens Wilders was dat de schuld van de andere partijen in het kabinet, omdat die niet deden was hij wilde. Calimero ten voeten uit.

Maar niet alleen Wilders werd bedreigd, het waren vooral de Belgische premier Bart de Wever en zijn opvolgster als burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, die geviseerd werden door de twee opgepakte terreurverdachten, een 23-jarige man van Tsjetsjeense komaf en een 18-jarige Belg met een Marokkaanse achtergrond. Zij volgden een veiligheidsopleiding (cybersecurity) aan een hogeschool. De twee zouden een kamikazedrone hebben willen maken. Bart de Wever en Els van Doesburg gaan ondertussen gewoon verder met hun werk. Beter beschermd, dat wel. De Wever is op zoek naar tien miljard euro om de Belgische begroting rond te krijgen. Dat zoeken is al lang bezig en zal nog wel even duren, zo valt te vrezen.

Ondertussen stomen wij in Nederland af op de verkiezingen van eind oktober. De discussieprogramma’s zijn in volle gang, zonder Wilders uiteraard, maar wat ik ervan gezien heb is niet erg hoogstaand. Partijleiders preken voor eigen parochie, maar veel zoets voor de Nederlandse bevolking is in die gesprekken niet te horen. Veel beloften worden er evenmin gedaan, of het moest zijn dat iedere partij denkt dat de gemiddelde Nederlander (voor zover die bestaat) er iets op vooruit zal gaan. Ook de Nederlandse regeringen demissionair of (nog) niet demissionair moeten op zoek naar geld, al was het alleen maar om aan de Defensiebegroting te kunnen voldoen. Reken er maar vast op dat zowel de mensen in Nederland als in België zure tijden tegemoet gaan. Daarom moet u zeker gaan stemmen, maar niet op partijen als de PVV, die van alles beloven, maar niets nakomen en bij voorkeur weglopen als de grond te heet onder de voeten wordt.

Nederland en België hebben leiders nodig die verbinden in plaats van verdelen, die niet leven op angst maar investeren in vertrouwen. Alleen op die manier kan het vertrouwen in de democratie, die in ieder geval in Nederland nog nooit zo laag is geweest als nu, heel langzaam, beetje bij beetje, worden teruggewonnen.