What is in a name?

11 oktober 2025 | Geplaatst door: Guido

W_quotehat is in a name?’ (wat doet een naam er toe?) schreef Shakespeare in zijn Romeo en Julia. Nou, heel wat als je de discussie volgt over de naam die de nieuwe gemeente moet krijgen na de fusie van Best en Oirschot.

Er circuleren drie potentiële namen, geselecteerd door een intergemeentelijke commissie uit 808 suggesties van 1952 inwoners van zowel Best als Oirschot/De Beerzen/Spoordonk. Daar kan op 29 oktober (tegelijk met de Kamerverkiezingen) over worden gestemd. De dan meest gekozen naam wordt het.

Geplaatst in Best, Columns, Oirschot

Een reactie op “What is in a name?”

Reageer

