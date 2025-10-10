Beeld uit Roma. citta aperta

De filmstreamingsdienst CineMember voldeed ineens aan een wens die ik al een tijdje koester: een paar oeroude films beschikbaar stellen.

In dit geval betrof het twee Italiaanse zwart/wit films, Te weten ‘Roma, città aperta’ en ‘Stromboli, terra di Dio’. Beide films zijn geregisseerd door Roberto Rosselini, (waarbij scenario van Federico Fellini) in de eerste is Anna Magnani de ster, in de tweede de echtgenote van de regisseur, Ingrid Bergman.

De films worden gezien als de eerste verschijnselen van het naoorlogse Italiaanse neorealisme, maar hebben flink geleden onder de tijd.

De eerstgenoemde film heeft om te beginnen een titel (Rome, open stad) die enige uitleg behoeft. Tijdens het oprukken van de Amerikaanse en Britse troepen vanuit het zuiden van Italië werd met de Wehrmacht en de SS, die na de dood van Mussolini het land bezet hadden, afgesproken dat Rome niet gebombardeerd zou worden – om voor de hand liggende redenen.

Dat neemt niet weg dat de SS zeer actief op zoek gaat naar partizanen, die een vreselijk lot te wachten staat tijdens de na hun arrestatie volgende martelingen. De dapperste van allemaal is een priester, met wiens executie de film eindigt. Anna Magnani speelt feitelijk een klein rolletje en wordt halverwege de film tijdens een razzia op straat doodgeschoten.

Dat het verbod om te bombardementen nogal ruim werd uitgelegd zorgde ervoor dat de voor de film decors overbodig waren: ruïnes genoeg, zo vlak na de oorlog.

De film is eigenlijk heel amateuristisch gemaakt, en ook erg toneelmatig. Het is natuurlijk een fraaie relikwie uit een tijd waarin het maken van films niet de eerste prioriteit was.

Nog opvallender is Stromboli, terra di Dio. Een vluchtelinge uit Litouwen is op de een of andere manier in een vrouwenkamp in Italië terecht gekomen, gelegen naast een kamp met Italiaanse krijgsgevangenen. Via het prikkeldraad krijgt ze een relatie met Antonio, met wie ze hals over kop trouwt – en door hem trots wordt meegevoerd naar het eiland waar hij geboren en getogen is: Stromboli. Dat valt haar, zacht gezegd, koud op het lijf. Onder de vissers die het eiland – feitelijk een actieve vulkaan in zee – bewonen, heerst nog een zeer gedateerde, noem het rustig een middeleeuwse mentaliteit, met name over de positie van de vrouw in de maatschappij – de relatie met Antonio komt onder druk te staan, omdat zij, Karin, aan de mondaine kant is, hetgeen zowel Antonio als vooral de vrouwen op het eiland niet zint.

We zien een paar realistische scenes van een uitbarsting van de vulkaan en een zeer ambachtelijk uitgevoerde jacht op tonijnen, waarna Karin er genoeg van heeft en besluit te vluchten. Daar speelt de vuurtorenwachter een spannend rolletje in. Voor die vlucht zou zij de vulkaan moeten beklimmen. Met de mislukte poging daartoe eindigt de film.

Rosselini werd behoorlijk geobsedeerd door de klassieke schoonheid van zijn vrouw waardoor zij niet alleen heel vaak close-up in beeld is, maar er onder de meest ontredderende omstandigheden keurig gewassen, gekamd en gestreken bij loopt en zij zich, ondanks een maand of vier zwangerschap, nog verbazend slank van lijf en leden toont.

Ja, mooi hoor; Bergman was dan ook echt van een grote schoonheid, zagen we later nog veel mooier in de films van onder meer Ingmar Bergman. (Geen familie.)

