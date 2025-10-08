Who's Online
6 visitors online now
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
oktober 2025
Z M D W D V Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
«

Korte storing websites gemeenten

8 oktober 2025 | Geplaatst door: Redactie

Bij de websites van een groot aantal gemeenten (500 in Nederland, Duitsland en België) heeft zich vanmorgen een storing voorgedaan waardoor online met die gemeenten (waaronder Best) niet kon worden gecommuniceerd. De storing deed zich voor bij de dienstverlenende site JCC en was vrij snel opgelost.

Geplaatst in Best

Reageer

Copyright © 1996-2025 hhBest - Alle rechten voorbehouden - Je gegevens zijn veilig op deze site

"Powered" door WordPress - WordPress Theme gemaakt met Artisteer door Guido t'Sas.