Op 29 oktober, bij de landelijke verkiezingen, krijgen de inwoners van de gemeenten Best en Oirschot ook drie suggesties voorgeschoteld voor de naam van de nieuwe gemeente die ontstaat door de voorgenomen fusie. Dan is het ‘de meeste stemmen gelden’. De mogelijke gemeentenamen zijn Baest, Best-Oirschot en Heidelanden. Ze zijn gekozen door een speciale intergemeentelijke commissie uit inzendingen van 1952 inwoners van Best en Oirschot. Meer informatie hierover is te lezen op de gemeentelijke websites van Best en Oirschot .