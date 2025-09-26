Who's Online
Maatregelen rond kinderboerderij na klachten

26 september 2025 | Geplaatst door: Redactie

Er is het een en ander te doen over de kinderboerderij in de Bestse wijk Wilhelminadorp. Daarbij is het welzijn van de dieren in het geding. De gemeente heeft naar aanleiding van klachten een aantal maatregelen in gang gezet.

De gemeente Best  doet daarover mededelingen op haar website . Daaraan ontlenen we: ‘De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) is langs geweest. De eerste bevindingen zijn met ons gedeeld. We wachten nog op het officiële rapport, maar we hebben nu al actie ondernomen. Zo is er een dierenarts ingeschakeld om de gezondheid van de dieren te beoordelen. Bij de afspraak met de dierenarts is ook de inspecteur van de LID aanwezig. Daarnaast hebben we een expert op het gebied van kinderboerderijen ingehuurd. Deze helpt ons met het verbeteren van de huisvesting en het aantal dieren. Zo zorgen we dat de kinderboerderij voldoet aan de landelijke regels. Binnenkort gaan medewerkers van onze buitendienst het terrein opruimen.’
Meer op de website van de gemeente Best.

Geplaatst in Best

