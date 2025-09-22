Peter Stiekema

andaag, maandag 22 september, heeft een aantal Westerse landen, waaronder Frankrijk, het VK, Canada en België het bijna niet meer bestaande land Palestina erkend. Een typisch geval van symboolpolitiek. De Gazastrook is al zo goed als vernietigd en ook de Westelijke Jordaanoever wordt al jarenlang opnieuw gekoloniseerd met de verwijdering, vaak zeer hardhandig, van de Palestijnse bevolking. Nog even en er bestaat geen Palestina meer. Kan het cynischer? Ik denk het niet en beter laat dan nooit is een absolute dooddoener.

Nog even en de meeste Palestijnen worden letterlijk de Gazastrook uitgejaagd, richting Egypte en Libië als ik het wel heb. Dan moeten ze nog wel even de Rode Zee oversteken. Het is dan ook te hopen dat er een moderne Mozes onder de Palestijnen zal opstaan. U weet niet meer wie Mozes was? Dat was de historische leider van de Joden, de zijn volk uit Egypte hielp vluchten naar het Beloofde Land en daarbij de Rode Zee spleet, zodat een gedeelte droogviel en ze veilig konden oversteken. Een en ander heeft wel iets prozaïsch, vindt u ook niet?

Wat bereik je nu nog in een zo laat stadium van bijna totale vernietiging met een brede erkenning. Helemaal niets. Trump en Netanyahu zijn al lang bezig met de voorbereiding van de bouw van Trumps grootste vakantieoord ter wereld, waarvoor heel Gaza moet wijken. Nog even en het hele gebied ligt tegen de vlakte waarna kan worden begonnen met de opruimwerkzaamheden. Al het puin wordt de zee ingeschoven teneinde één van de grootste jachthavens ter wereld aan te leggen, waarna met de nieuwbouw van Trumpy’s Holidaycamp kan worden begonnen. Er schijnt veel belangstelling voor te bestaan, ook vanuit het Midden-Oosten zelf trouwens, en een snelweg erheen krijgt de naam van de kroonprins van Saoedi-Arabië Ook Poetin schijnt interesse te hebben en misschien zijn er straks ook Europese koningshuizen die er veel voor over hebben om er een paleis te kopen. Nadeel is dan wel dat ze steeds tegen dat reuzenstandbeeld van Trump (hoger dan het Vrijheidsbeeld van New York en uitgevoerd in bladgoud) moeten aankijken. Maar om de Amerikaanse president te vriend te houden, daar moet je wat voor doen En wie aanbidt het Gouden Kalf nu niet in deze totaal gek geworden wereld?