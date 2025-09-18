De gemeente Oirschot kan niet wachten op de beslissing over de huisvesting van de nieuwe gemeente die naar verwachting per 1 januari 2028 ontstaat door fusie met de gemeente Best. Het voormalig Rabobankgebouw aan de Sint Jorisstraat wordt momenteel verbouwd tot tijdelijk onderkomen van de gemeente Oirschot wegens ernstige tekortkomingen van het huidige gemeentehuis, zo licht de gemeente toe op haar website. Het nieuwe onderkomen gaat waarschijnlijk half januari open.

Er is nog geen besluit genomen over de huisvesting van de nieuwe gemeente. Daarbij zijn verschillende scenario’s mogelijk, bijvoorbeeld twee aparte gebouwen of samen in één gebouw. Zelfs als uiteindelijk één gebouw wordt gekozen, duurt het vaak nog tot enkele jaren na de fusie voordat de huisvesting volledig is samengevoegd, aldus de gemeente Oirschot.