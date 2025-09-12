Peter Stiekema

anmorgen zag ik een leuke cartoon in de Belgische krant De Standaard. Onder het kopje ‘Rusland provoceert NAVO’ waren twee mannen in gesprek. De eerste man zegt: ‘Polen roept artikel nummer 4 in’ (van de NAVO/PS) . De ander antwoordt met: ‘En Trump uitvlucht nummer 6791’. Laten we het maar gewoon zeggen: Niemand denkt nog dat Trump serieuze stappen onderneemt tegen Rusland, met uitzondering van de leden van de Europese Commissie. Die hebben zich tot nu toe toch lang genoeg laten ringeloren door Trump.

Overal wordt met angst en afschuw over de droneaanval van de Russen gesproken. Woensdagochtend in alle vroegte doken er liefst 19 drones op boven Oost-Polen. Slechts vier werden er neergeschoten door ijlings opgestegen gevechtsvliegtuigen. Ook Nederlands F35’s namen aan de actie deel. We mogen waarschijnlijk blij zijn dat ze elkaar niet hebben neergeschoten.

Ook president Trump, de Poetin-satraap bij uitstek, reageerde op zijn medium Truth Social op het drone-incident in Polen. „Wat is er met Rusland dat het het Poolse luchtruim schendt met drones? Daar gaan we!”, schreef Trump, (”What’s with Russia violating Poland’s airspace with drones? Here we go!”). Daar bleef het bij. Onduidelijk is wat hij bedoelde met die uitspraak. Trump liet het bij deze nietszeggende woorden, zonder verdere aanvulling. Wat moet je nou met zo iemand.

Vandaag, donderdag 11 september (let op de datum en wat er 24 jaar geleden gebeurde in New York), neemt Trump nog telefonisch contact op met de Poolse president Karol Nawrocki. Misschien vertelt hij Nawrocki wel dat hij de circa 100.000 nog aanwezige VS-militairen uit Europa gaat terugtrekken, het zou me niets verbazen.

Trump kreeg gisteren trouwens nog een flinke klap te verwerken door de moord op politiek activist Charlie Kirk (31). Of hij deed in ieder geval alsof. Kirk groeide de afgelopen jaren uit tot een prominente stem van uiterst conservatief Amerika. Hij werd gezien als een invloedrijk, maar omstreden figuur, die erin slaagde jonge kiezers te mobiliseren voor Donald Trump toen die in 2024 presidentskandidaat was.

Het internet en de campussen van hogescholen en universiteiten waren zijn speelveld. Behalve succesvolle sociale media-accounts en een podcast ging hij ook actief de dialoog aan op Amerikaanse campussen met andersdenkenden om zijn conservatieve denkbeelden te verspreiden. Tegenstanders noemen die racistisch, xenofoob en misogyn. Maar misschien zag Trump Kirk wel als een politiek gevaar voor zijn eigen toekomst en die van zijn zonen. Kirk zou zich in de nabije toekomst wel eens hebben kunnen aanmelden als potentieel presidentskandidaat. En dat zou de positie van de Trump-clan wel eens in gevaar kunnen brengen. En leermeester Poetin lost dit soort gevaren voor zijn politieke toekomst toch ook zo op: vermoorden die politiek gevaarlijk oligarchen en andere mee- of tegenstanders. En een slecht voorbeeld doet goed volgen.

Trump lijkt me er in ieder geval gevaarlijk en gek genoeg voor.