roenLinks/PvdA is een extreemlinkse, doodenge club’ – ik vind dat natuurlijk niet (ik ben lid en sinds jaar en dag stemmer) en de bedenker van de frase, Volkskrant-columnist Frank Heinen ook niet, die publiceert vandaag dat en andere handige ‘begrippen’ op een handige begrippenlijst voor de talkshowkijker. Hij verwijst ook naar ‘het begrip’ Frans Timmermans, ‘levensgevaarlijke marxist die Nederland naar de knoppen wil helpen.’

Van de buurman die werkelijk alle rotzooi die hij op zijn Whatsapp-account binnenkrijgt aan mij doorstuurt – doorgaans goed voor een lichte glimlach dan wel een bulderende lachbui – confronteerde mij deze week met een kinderlijk getekend plaatje waarin wij een karikatuur van Frans Timmermans ontwaren, die iets dat vermoedelijk moet doorgaan voor de gemiddelde Nederlander ondersteboven aan een been vasthoudt, zodat de inhoud van zijn zakken op de grond rinkelt.

(Ik zou hier een zijstraat kunnen inslaan door mijn licht te laten schijnen op de vraag: wie heeft er tegenwoordig nog muntjes in zijn broek- en andere zakken, maar daarover wellicht een andere keer.)

Maar nu even serieus. Waar haalt de betrokken tekenaar zijn wijsheid vandaan? O, ja, natuurlijk, uit die talkshow op zondagmorgen, waar de rechtse leugenpraktijk van De Telegraaf nog eens dunnetjes wordt overgedaan. U weet wel: de krant van de rijke Nederlandse ondernemers (en hunne bewonderaars) die daarin de gelegenheid krijgen hun afkeer van het betalen van belasting uit te venten. Hun voorkeurspartij, de VVD, is het daar enórm mee eens en heeft als enige doel de broodnodige belasting te laten betalen door arme mensen die van de bijstand leven.

En ik weet het, er zijn echt mensen, ook arme, die toch vooral medelijden hebben met die ondernemers en niet willen dat iedereen in een rijk land als Nederland fatsoenlijk moet kunnen leven van in het zweet huns aanschijns verdiende loon (en zo). En dus de partij verafschuwen die opkomt voor wat we vroeger ‘de gewone man’ noemden. (Ik zie daarbij het gezicht van Dilan Jezelpus, met die blik van grondeloze mensenhaat.)

En bedenk ik ineens dat het genoemde plaatje omgekeerd gedacht is: Frans Timmermans die op zijn kop gaat staan om te zorgen dat het overbodige geld uit de zakken van de ondernemers naar beneden rinkelt, recht in de zakken van de gewone man.

(En het naar de knoppen helpen van Nederland kunnen we natuurlijk rustig overlaten aan het illustere duo Wilders & Van der Plas).

