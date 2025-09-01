Who's Online
17 visitors online now
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
september 2025
Z M D W D V Z
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
«

Fietspad voor drukke Groenewoudsedijk/Baest

1 september 2025 | Geplaatst door: Redactie

groenewoudsedijkDe gemeente Oirschot wil een recreatief fietspad realiseren langs de Groenewoudsedijk en over het landgoed Baest. Het is langs genoemde weg in de zomer altijd zeer druk, met fietsers en auto’s. Meer bijzonderheden op de website van de gemeente Oirschot. Foto gemeente Oirschot

 

Geplaatst in Oirschot

Reageer

Copyright © 1996-2025 hhBest - Alle rechten voorbehouden - Je gegevens zijn veilig op deze site

"Powered" door WordPress - WordPress Theme gemaakt met Artisteer door Guido t'Sas.