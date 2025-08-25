Who's Online
Nepbericht over wolf op Oirschotse Heide

25 augustus 2025 | Geplaatst door: Redactie

Via Facebook en WhatsApp is een bericht in omloop dat een 14-jarige jongen afgelopen vrijdag gebeten zou zijn door een wolf op de Oirschotse Heide tijdens een dropping. Dit incident heeft niet plaatsgevonden. De gemeente Oirschot vraagt op haar website, dit nepbericht niet verder te verspreiden.

Geplaatst in Best, Oirschot

2 Reacties op “Nepbericht over wolf op Oirschotse Heide”

  • peter stiekema:
    25 augustus 2025 om 15:52

    In Belgisch Limburg, waar ook de exclave Voeren toebehoort, waar ik mijn domicilie heb, zijn de laatste weken zeven pony’s door wolven aangevallen en grotendeels opgevreten. Recent is er ook in de buurt van Voeren, bij het Nederlands-Limburgse Reijmerstok, een wolf gesignaleerd, maar die was waarschijnlijk op doorreis naar betere oorden. Wolven waren en zijn gevaarlijke dieren, zoals ook gebleken is in de Utrechtse heuvelrug, waar een kind werd meegesleept. We moeten daar niet te licht over denken. Daarom roep ik mijn column ‘Wordt roodkapje werkelijkheid’ die ik in 2022 schreef, nog maar eens in herinnering. ‘

    https://www.hhbest.nl/2022/10/27/wordt-roodkapje-werkelijkheid/

  • Guido:
    26 augustus 2025 om 09:51

    Het ED meldt vandaag onder een forse kop dat een BB-statenlid heeft meegedaan aan het verspreiden van het nepbericht over de wolf.

