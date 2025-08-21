- Redactie op Natuurbranden ook hier bron van zorg
Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.
Katholiek en protestants
PHOTO OF THE DAY: The graves of a Catholic woman and her Protestant husband, seperated by a cemetery wall in the Netherlands (1888). 📷 google images pic.twitter.com/1j3rgAL8ag
— Prof. Frank McDonough (@FXMC1957) August 21, 2025
We kunnen het niet laten deze foto van een negentiende situatie van X over te nemen. McDonough verklaart desgevraagd dat de foto in Roermond is gemaakt.