at korte filmpje gisteren heeft bij mij veel denkwerk in gang gezet. Het toont de persconferentie van de Israëlische minister Schmotrich (ik kijk straks wel even hoe je dat spelt) waarop hij aankondigt dat hij een grote woonwijk voor kolonisten gaat bouwen op door Israël in 1967 wederrechtelijk bezet Palestijns gebied, en dat die ervoor zal zorgen dat definitief het idee van een zelfstandige Palestijnse staat in de prullenbak kan. (Niet het woord ‘Endlösung’ gebruiken.)

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest