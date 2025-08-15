Who's Online
77 visitors online now
Schrijf ons

Je kunt ons altijd schrijven via de contactpagina. Daar vind je ook richtlijnen, voor het geval dat je mail-notificaties wenst bij nieuwe 'posts' aangaande Best. 

Rubrieken
Opinie of niet?

ls een post op deze site begint met wat in de typografie heet een initiaal, zoals de A hier, bevat zij een mening of interpretatie van de schrijver.

English?

Translation by Google in Chrome: please, click the right mouse button and select 'English'.

Archieven
augustus 2025
Z M D W D V Z
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
«

Dom en crimineel rechts

15 augustus 2025 | Geplaatst door: Redactie

at korte filmpje gisteren heeft bij mij veel denkwerk in gang gezet. Het toont de persconferentie van de Israëlische minister Schmotrich (ik kijk straks wel even hoe je dat spelt) waarop hij aankondigt dat hij een grote woonwijk voor kolonisten gaat bouwen op door Israël in 1967 wederrechtelijk bezet Palestijns gebied, en dat die ervoor zal zorgen dat definitief het idee van een zelfstandige Palestijnse staat in de prullenbak kan. (Niet het woord ‘Endlösung’ gebruiken.)

Meer op SanteLOGieVoorpagina hhBest

Geplaatst in Gastcolumns

Reageer

Copyright © 1996-2025 hhBest - Alle rechten voorbehouden - Je gegevens zijn veilig op deze site

"Powered" door WordPress - WordPress Theme gemaakt met Artisteer door Guido t'Sas.