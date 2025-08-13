Who's Online
Uitverkoop van andermans vast goed

13 augustus 2025 | Geplaatst door: Redactie
n The Guardian van heden lees ik dit stukje dat ik jullie onmogelijk kan onthouden:

‘Goed om te horen dat Donald Trump en Vladimir Poetin vrijdag in Alaska achter Zelensky’s rug om over Oekraïne zullen praten, terwijl de Amerikaanse president maandag tijdens een persconferentie waarschuwde dat Poetin ‘niet met me zou sollen’ en dat Oekraïne nieuwe grenzen zou moeten accepteren.

