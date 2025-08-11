Who's Online
Sharif is de zoveelste

11 augustus 2025 | Geplaatst door: Redactie

sharif

 

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) reageert met woede en afschuw op de dood van Al Jazeera-journalist Anas al-Sharif in Gaza. Algemeen secretaris Thomas Bruning noemt bij NOS de aanval ‘onderdeel van een hele lange rij van aanslagen en moorden op journalisten’ en wijst de Israëlische claim af dat Sharif lid was van Hamas. (Fragment foto APV/AFPTV op website NVJ)

Meer op website NVJ

Geplaatst in Journalistiek

