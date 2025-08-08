Who's Online
Er waait teveel over vanuit de VS

8 augustus 2025 | Geplaatst door: Guido

r waait teveel over van de VS naar Europa.zeemeermin Gewelddadigheden en preutsheid om maar enkele dingen te noemen.  Aanvankelijk citeerde ik hier enkele berichten van verschillende mensen  die ik (onder elkaar) aantrof op X. Zonder verdere controle en dat is tegen mijn principes. Een mens kan zich vergissen.

De verhaaltjes sloegen op bezwaren tegen 1. het beeld De Kleine Zeemeermin –> in de haven van Kopenhagen en 2. het oorlogsmonument op de Dam dat teveel op een penis zou lijken. Ik laat, bij nader inzien dus, die berichtjes voor wat ze zijn en verklaar over het beeld in Denemarken, naar het sprookje van Andersen, dat ik het mooi en helemaal niet ‘onzedig’ vind.

Hoor nu op De Nieuws BV (Radio 1) weer een ander verhaal. De zeemeermin zou zijn vervangen door een nieuw exemplaar met nogal geprononceerde borsten.

