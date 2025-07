et Algemeen Dagblad weet zich geen raad, blijkbaar, en haalt vandaag maar weer eens het onderwerp ‘airco’ uit de prullenbak. Het bekende verhaal: gebruikt veel stroom, is ongezond, maakt lawaai, is lelijk. Het enige element in het artikel dat wel hout snijdt is de opmerking over het meest gebruikte koelmiddel, dat in veel gevallen een giftig gas is – maar ook dat kan anders, met propaangas of CO2.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest