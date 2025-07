De vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) voor 192 personen aan de Hooiweg in Best is niet van de baan, zo laat het gemeentebestuur via de website weten in een overzicht van de stand van zaken en te nemen vervolgstappen, mede aan de hand van een op 30 juni door de gemeenteraad aangenomen motie.

Die motie is een aanvullende opdracht voor het college van B en W en vraagt onderzoek te doen naar alternatieve (kleinschalige) locaties en huisvestingsmogelijkheden voor asielzoekers, statushouders en andere doelgroepen. ‘De lopende opdracht voor het realiseren van een AZC aan de Hooiweg voor 192 asielzoekers is niet ingetrokken.’ aldus het dagelijks bestuur van de gemeente Best.

Meer details op de website van de gemeente Best.