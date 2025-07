Huisarts Remon Hendriksen – in oktober 29 jaar in Best actief – reageert op de overigens nog niet effectieve wet die het strafbaar zou maken als je mensen die illegaal in Nederland verblijven zou helpen. Hij schrijft op X:

<- Foto huisartshendriksen.nl

‘Als huisarts help ik mensen in nood. Ongeacht ras, politieke overtuiging, geaardheid. Rijk of arm. Maakt niet uit. Illegalen help ik ook als het moet. De persoon en haar/zijn medisch probleem staan centraal. Niet hun juridische status. Ben ik straks strafbaar?’

Nader toelichtend, schrijft dokter Hendriksen: ‘De eed van Hippocrates gaat voor mij altijd boven elk haastig in verkiezingstijd in elkaar geflanst wetje van welke populistische tweedekamerlidjes dan ook.

De eed van Hippocrates – een Griekse arts van ca. 400 voor Christus – vraagt wel om verdere toelichting. Die is te vinden op Wikipedia. Hendriksen erkent dat er nogal wat versies zijn en voegt daaraan toe: ‘Ik ben in 1990 bevorderd tot basisarts. Ik heb de eed afgelegd in de versie die toen werd gehanteerd.’