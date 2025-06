Peter Stiekema

us Donald Trump komt toch naar Den Haag om vanavond aan te zitten aan het galadiner. Ja, kenners weten dat je aanzit aan het diner. En niet aan het diner zit, met ongewassen handen of zo. Dat tikkeltje beschaving heeft wijlen Toon Hermans ons destijds nog keurig bijgebracht.

Ik ben Benieuwd of Trump aan tafel dat rooie petje ophoudt of naast zich neerlegt. In de schoot van Máxima bijvoorbeeld. Als belangrijkste gast van het NAVO/Ruttefeestje mag hij waarschijnlijk naast de koning – of de koning naast hem – zitten en mogelijk ook naast Máxima, Of dat veilig is? Dat weet ik nog zo niet. Hij zal toch niet naar haar P. grijpen? Dat is namelijk een van de belangrijkste hobby’s van de Amerikaanse president. Daar is hij trouwens ook voor veroordeeld. Alhoewel, dat was wel voor iets nog ergers dan naar de P. grijpen, want bij die veroordeling ging het om regelrechte verkrachting. Het zal je president en ook je tafelgast maar wezen, denk ik dan.

Misschien heeft hij voor het koningspaar ook wel zo’n rood petje met daarop de spreuk ‘Make America great again’ meegebracht, zodat het drietal met zo’n gezellig hoofddekseltje aan tafel zit. Wellicht krijgt eenieder die mag aanzitten aan het diner zo’n petje. Dan wordt het waarschijnlijk helemaal een vrolijke, maar in ieder geval kleurrijke, boel. En durf maar eens nee te zeggen tegen de toekomstige zelfbenoemde winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.

Ben wel nieuwsgierig waar die gesprekken aan tafel over gaan. Vrede in Oekraïne bijvoorbeeld? Ik denk het niet. Rutte zal de koning wel voorschrijven waar hij over mag praten en welke onderwerpen hij dient te mijden. Maar misschien kan Willem-Alexander Trump de groeten aan Poetin laten doen en dat hij (de koning dus) nog prettige herinneringen heeft aan het gezellige biertje dat ze samen dronken bij de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji?