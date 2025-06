Peter Stiekema

e wereldoorlog is met de aanval van de VS op Iran weer een stapje dichterbij gekomen. Hoe zullen, naast Iran, China en Rusland reageren is hierbij een vraag die bij me opkomt. Immers, China levert wapens aan Iran en Iran op zijn beurt levert drones aan Rusland, waarmee Oekraïne wordt gebombardeerd. Iran waarschuwt nu al voor eeuwigdurende wraak. Even niet goed opgelet en de Derde Wereldoorlog is geboren.

In de nieuwe week wordt in Den Haag de NAVO-top gehouden. Beveiligd door 27.000 agenten en 8000 militairen. Kosten van het hele Rutte-festijn 183 miljoen Euro, oftewel tien Euro per Nederlander, baby’s en honderdjarigen meegerekend. Den Haag wordt dus zwaar beveiligd op straat en op zee. Er liggen een stuk of tien oorlogsbodems op zo’n 10 kilometer uit de kust. Maar hoe zit dat met ons luchtruim? De meeste Patriotinstallaties zijn aan Oekraïne geleverd, dus veel luchtverdediging zal er in Nederland niet te vinden zijn. Die NAVO-top zou dus best eens de moeite waard kunnen zijn om enkele raketten deze kant uit te sturen vanuit Iran of elders, zeker als ook de Amerikaanse president Trump aanwezig is. Die zal uiteindelijk wel niet komen, hoewel hij dan wel een gezellig biertje met onze koning moet missen.

Ben trouwens wel benieuwd wat Rutte gaat doen nu Trump heeft gezegd dat hij echt geen vijf procent van het BNP gaat betalen aan de NAVO. Zal de bijeenkomst zeker spannender maken nu Spanje al gesteld heeft maximaal 2 procent te willen betalen en dat België sowieso al niet weet hoe ze de diverse begrotingen van de vele deelregeringen op orde moeten brengen. Premier Bart de Wever kan wat dat betreft beter Wart de Bever worden genoemd vanwege zijn speurtocht naar geld dat er in feite niet is. Nee, het wordt vast spannend in Den Haag, linksom of rechtsom.

Voorpagina hhBest